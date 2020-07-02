Bahar Şahin: "Ozan’la öpüşmedim"

Zalim İstanbul dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Bahar Şahin, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Oyuncunun kolundaki bandaj ve elindeki eczane poşetindeki ilaçlar dikkatlerden kaçmadı. Şahin, ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.Oyuncu rol arkadaşı Ozan Dolunay'la öpüştüğü iddialarını yalanladı ve şöyle dedi:“Hayır, tabii ki öpüşmedik. Ozan, bana bir hediye vermişti. Ben de teşekkür amaçlı yanağında öptüm. Bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Bu tür şeyler ile gündeme gelmek istemiyorum.”