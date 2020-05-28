Bahar Şahin'den itiraf: "Arda Turan'a aşıktım!"

Son dönemin popüler oyuncularından Bahar Şahin, Magazin İzmir dergisine samimi açıklamalarda bulundu.. Corona virüsü salgınının dizi sektörünü durdurmasından dolayı karantinada olan oyuncu verdiği röportajda koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Galatasaray'ı tutmasının sebebini de açıklayan Bahar Şahin, "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi..