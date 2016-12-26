Bakandan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, basın toplantısında asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşam - 26 Aralık 2016 23:07
Bakandan asgari ücret açıklaması
Müezzinoğlu, Keşan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve köy muhtarlarının katılımıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yapacağını ifade etti.

Komisyon çalışmalarının en geç perşembe günü bitirileceğini ve asgari ücreti açıklayacaklarını aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün için asgari ücret bin 300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu ben de henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz.

İstiyoruz ki işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın bin 300’ü, kapanan iş yerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız."
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