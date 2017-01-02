Bakımlı olmak zor değil!

Bakım zor olmadığı kadar bazı noktalarda da dikkat edilmesi gereken bir şey!

Kadın-Moda - 02 Ocak 2017 13:56

Peki bir kadın bakımlı olmak için ne yapmalı?



Bakımlı bir kadının saçları önceliktedir. Bakımı tamamlayan en önemli şey saçlardır. İstediğiniz kadar güzel giyinin ya da pürüzsüz bir makyaj yapın eğer saçlarınız bakımsızsa bunların hiç birinin önemi yok. Kendinize yakışmayan saç modellerinden de uzak durmalısınız.



Gelelim bakımın ikinci adımına;



Cilt bakımınıza özen göstermeniz şarttır.Çünkü cilt kışın soğuktan yazın ise sıcak havadan etkilenerek kurur ve çatlar.



Bir diğer önemli bakım ise: Makyaj



Makyaj yaparken size uygun olan ürünleri ve tonları kullanmalısınız. Aksi takdirde makyaj sizi bakımlı değil itici gösterir.

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