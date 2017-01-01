Bakü'de 'Hadise' çıkardı!

Hadise yeni yıla Azerbaycan'da girdi.

Müzik - 01 Ocak 2017 16:25
Bakü'de 'Hadise' çıkardı!
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alan güzel yıldız başarılı bir konsere imza attı. Hadise'nin elbisesi ise gecceye damga vurdu. İddialı kıyafetiyle Azerbaycan'da manşet oldu. Yapılan haberlerde Hadise'nin oldukça cesaretli olduğu vurgulandı.

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Fotoğraflar: Primetime
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Bağlantılar: Hadise

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