Bakü'de 'Hadise' çıkardı!

Müzik - 01 Ocak 2017 16:25

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alan güzel yıldız başarılı bir konsere imza attı. Hadise'nin elbisesi ise gecceye damga vurdu. İddialı kıyafetiyle Azerbaycan'da manşet oldu. Yapılan haberlerde Hadise'nin oldukça cesaretli olduğu vurgulandı.Fotoğraflar: Primetime