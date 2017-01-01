Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alan güzel yıldız başarılı bir konsere imza attı. Hadise'nin elbisesi ise gecceye damga vurdu. İddialı kıyafetiyle Azerbaycan'da manşet oldu. Yapılan haberlerde Hadise'nin oldukça cesaretli olduğu vurgulandı.
Fotoğraflar: Primetime
Bakü'de 'Hadise' çıkardı!
Hadise yeni yıla Azerbaycan'da girdi.Müzik - 01 Ocak 2017 16:25
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