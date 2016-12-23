Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm özeti;
Engin’in vurulması herkeste derin yaralar açar. Ezgi için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır. Alper ve Leyla verdikleri mücadeleden vazgeçmezken Haşmet’in öfkesi de çığ gibi büyümektedir.
Berna, Onur’u öldürdüğüne ikna, hayalet gibi dolaşırken daha büyük bir kabusun içine doğru çekilmektedir. Canan ise Leyla için endişelenmekte, Salih’ten geçmişin hesabını sormaktadır.
İşte yeni bölümden kareler;
Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm özeti ve fotoğrafları
Seda Bakan ve Kadir Doğulu'nun başrollerini paylaştıkları "Bana Sevmeyi Anlat" yeni bölümüyle 26 Aralık Pazartesi 20.00’de FOX’ta.Dizi - 24 Aralık 2016 04:00
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