Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu!

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!
Öte yandan Biran Damla Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Öğretmen dizisinde başrol oynayan İlker Kaleli ile bir aydır beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenilmişti. Aşk iddialarını doğrulayan Kaleli ise Biran Damla Yılmaz'dan önce Burçin Terzioğlu'yla uzun süre aşk yaşamıştı. (Kaynak: snobmagazin.com)
İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?
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