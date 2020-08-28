Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu!

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

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Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi. Snob Magazin'in haberine göre Yılmaz, operasyon sonrası evinin yolunu tuttu. Biran Damla Yılmaz, Baraj adlı dizide Burak Yörük ile başrolü paylaşıyor.Öte yandan Biran Damla Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Öğretmen dizisinde başrol oynayan İlker Kaleli ile bir aydır beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenilmişti. Aşk iddialarını doğrulayan Kaleli ise Biran Damla Yılmaz'dan önce Burçin Terzioğlu'yla uzun süre aşk yaşamıştı. (Kaynak: snobmagazin.com)