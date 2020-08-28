Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu!

Şimdilerde 'Baraj' dizisinde Nehir karakterine hayar veren oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın (23), Ulus'ta özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

28.08.2020 21:54 Magazin

Baraj'ın yıldızı Biran Damla Yılmaz hayranlarını korkuttu! Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi. Snob Magazin'in haberine göre Yılmaz, operasyon sonrası evinin yolunu tuttu. Biran Damla Yılmaz, Baraj adlı dizide Burak Yörük ile başrolü paylaşıyor.

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti!



Öte yandan Biran Damla Yılmaz'ın, geçtiğimiz günlerde Öğretmen dizisinde başrol oynayan İlker Kaleli ile bir aydır beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenilmişti. Aşk iddialarını doğrulayan Kaleli ise Biran Damla Yılmaz'dan önce Burçin Terzioğlu'yla uzun süre aşk yaşamıştı. (Kaynak: snobmagazin.com)

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?



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Biran Damla Yılmaz: "Dramla stres atıyorum"



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