Barbaros Şansal tutuklandı!

Modacı Barbaros Şansal, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şansal 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandı.

Magazin - 03 Ocak 2017 18:39
Barbaros Şansal tutuklandı!
Modacı Barbaros Şansal dün Kıbrıs'tan İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulmuştu. Şansal emniyetteki işlemlerinin adından yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Barbaros Şansal "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından hakkında işlem yapılan Şansal, burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

Şansal tepki gören videolu paylaşımı için “Yeni yıl mesajı olarak paylaştım” dedi. 19 Ekim 2015 tarihinde bir internet sitesine verdiği röportajın başlığı olarak, “B...da boğul Türkiye” yazıldığını anlatan Barbaros Şansal, “Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerler tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Şansal ifadesinin ardından “halkı kin ve düşmanlığı tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Barbaros Şansal mahkemece tutuklandı.

Bu arada saldırıya karıştığı belirlenen 8 kişinin Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı. Ayrıca olay anında orada bulunan 12 TGS görevlisinin de ifadesine başvuruldu. Bir TGS görevlisinin ifadesinde TGS görevlilerinden birisinin de,"Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" dediği belirtildi. Darp olayına karışan 3 TGS çalışanı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Barbaros Şansal akşam saatlerinde 'tutuklama' istemiyle mahkemeye sevk edildi.

12 TGS yer görevlisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.

TGS görevlilerinden birisinin,"Milli duygularımıza hakim olamadık. Bağırdık. Polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapmadık" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?

Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?



"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar
VİDEO...

VİDEO...
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