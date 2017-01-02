Barbaros Şansal KKTC'den sınırdışı edildi, Türkiye'de gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Türkiye'ye getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Magazin - 02 Ocak 2017 17:40
Barbaros Şansal KKTC'den sınırdışı edildi, Türkiye'de gözaltına alındı
Şansal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Şansal’ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

Barbaros Şansal'a uçak inişi linç girişimi!

Barbaros Şansal'a uçak inişi linç girişimi!



TÜRKİYE GETİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Barbaros Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kaynak:hurriyet.com.tr
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