"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar

Magazin - 02 Ocak 2017 23:24

Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.Uçak Atatürk Havalimanı'na indikten sonra uçağı terk etmek isteyen Barbaros Şansal, bu sırada kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Şansal'ın halk tarafından kovalandığı görülüyor.Barbaros Şansal'ın polisler tarafından kalabalık arasından kurtarıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.