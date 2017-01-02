"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar

Türkiye'ye ve Türk halkına hakaret ettiği için KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, Atatrük Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada linç girişimine uğradı.

Magazin - 02 Ocak 2017 23:24
"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar
Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Uçak Atatürk Havalimanı'na indikten sonra uçağı terk etmek isteyen Barbaros Şansal, bu sırada kalabalık tarafından linç edilmek istendi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Şansal'ın halk tarafından kovalandığı görülüyor.

Barbaros Şansal'ın polisler tarafından kalabalık arasından kurtarıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

İşte o anlar;


Barbaros Şansal'ı polis linçten böyle kurtardı;
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