Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?

Dün akşamdan beri kendini terzi yamağı olarak nitelendiren Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye ve Türk halkına hakaret etmesinin ardından KKTC'den sınır dışı edilmesini ve İstanbul Atatürk Havaalanı'nda adeta linç edilmesini konuşuyoruz.

Magazin - 03 Ocak 2017 18:20
Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?
Görüntülere bakınca birçok kesim "oh olsun" dedi. Bazı kesimler de tepki gösterdi. Söyledikleri ve yaptıkları ile bir cezayı hak etti mi? Etti.. Tamam kötü günlerden geçiyoruz. Tamam sinirlerimiz alt üst oldu. Ama cezaları biz değil, yargı vermeli. Bu ceza da hukuk kurulları çerçevesinde olmalı..

Burada asıl önemli olan bu kişinin bu kadar önemsenmesi. Tamam söylediği cümleler yenilir yutulur değil ama bu ne olduğu belli olmayan ve hangi kafayla (Videoda içmekten bahsediyor ve daha önceleri uyuşturucu madde taşımaktan yakalanmış) konuştuğu bile belli olmayan bu adamı neden bu kadar önemsedik. Bırakalım da kendi b.kunda boğulsun..

Halbuki Mevlana'nın dediği gibi "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adamı mı diye".. Söz söylenilecekse söyleyelim ama cezasını hukuk versin..

Havaalanındaki bu görüntülerden çok değil 1-2 saat önce Fenerbahçe ile Anadolu Efes maçında tribünleri dolduran taraftarlar tepkilerini İzmir Marşı ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganlarıyla gösterdi. Ne kadar da naif ve doğru değil mi?


İsmail İbrahimoğlu
ismail@gecce.com

"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar







YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Barbaros Şansal

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Evlilik teklifi bir şey değiştirmedi!
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • 2017'ye dövdürüp girdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler