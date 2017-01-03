Barbaros Şansal'ı bu kadar önemsemeli miyiz?

Magazin - 03 Ocak 2017 18:20

"Vatan haini" diyerek linç etmeye kalktılar

Görüntülere bakınca birçok kesim "oh olsun" dedi. Bazı kesimler de tepki gösterdi. Söyledikleri ve yaptıkları ile bir cezayı hak etti mi? Etti.. Tamam kötü günlerden geçiyoruz. Tamam sinirlerimiz alt üst oldu. Ama cezaları biz değil, yargı vermeli. Bu ceza da hukuk kurulları çerçevesinde olmalı..Burada asıl önemli olan bu kişinin bu kadar önemsenmesi. Tamam söylediği cümleler yenilir yutulur değil ama bu ne olduğu belli olmayan ve hangi kafayla (Videoda içmekten bahsediyor ve daha önceleri uyuşturucu madde taşımaktan yakalanmış) konuştuğu bile belli olmayan bu adamı neden bu kadar önemsedik. Bırakalım da kendi b.kunda boğulsun..Halbuki Mevlana'nın dediği gibi "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adamı mı diye".. Söz söylenilecekse söyleyelim ama cezasını hukuk versin..Havaalanındaki bu görüntülerden çok değil 1-2 saat önce Fenerbahçe ile Anadolu Efes maçında tribünleri dolduran taraftarlar tepkilerini İzmir Marşı ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganlarıyla gösterdi. Ne kadar da naif ve doğru değil mi?İsmail İbrahimoğlu