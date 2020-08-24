Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na olay yorum!

Survivor 2020'de takım arkadaşı olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın yarışma bittikten sonra aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmişti. Hatta ikili samimi bir şekilde görüntülenince aşk iddiaları daha çok gündeme gelmeye başlamıştı. Fakat ne Barış ne de Nisa çıkan aşk haberleri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı. Nisa, Twitter'dan “Gülümse; her şey yoluna girecek” sözleriyle bir paylaşımda bulundu. Barış ise bu paylaşımın altına “Eğer sen gülersen etrafındaki herkes daha çok güler” notunu düştü.