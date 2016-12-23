Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, Alem Dergisi'nin yılbaşı özel sayısına röportaj verdi.

Magazin - 23 Aralık 2016 23:45
Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!
"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Cesur Güzel"de rol alan eşinin stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, eşiyle ortak bir projeye imza atıp atmayacağı yönündeki soruya "Ticari bir işte ortak olmayız. Sadece çekimlerle ilgili projeler yapmaya devam edebiliriz" yanıtını verdi.

Başak Dizer'in yeni yıl dileği

Başak Dizer'in yeni yıl dileği



Başak Dizer sessizliğini bozdu!

Başak Dizer sessizliğini bozdu!
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