Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!
Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, Alem Dergisi'nin yılbaşı özel sayısına röportaj verdi.
Magazin - 23 Aralık 2016 23:45
"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Cesur Güzel"de rol alan eşinin stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, eşiyle ortak bir projeye imza atıp atmayacağı yönündeki soruya "Ticari bir işte ortak olmayız. Sadece çekimlerle ilgili projeler yapmaya devam edebiliriz" yanıtını verdi.
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