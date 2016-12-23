Başak Dizer: Kıvanç'la ortak iş yapmayız!

Magazin - 23 Aralık 2016 23:45

Başak Dizer'in yeni yıl dileği

Başak Dizer sessizliğini bozdu!

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Cesur Güzel"de rol alan eşinin stil danışmanlığını yapan Başak Dizer, eşiyle ortak bir projeye imza atıp atmayacağı yönündeki soruya "Ticari bir işte ortak olmayız. Sadece çekimlerle ilgili projeler yapmaya devam edebiliriz" yanıtını verdi.