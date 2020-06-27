Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum’da tatil yaptı. Başak Dizer Tatlıtuğ, tatil sırasında göze geldi. Görenler bileğinden sakatlandığını ve alçıya alındığını zannetti. Oysa doğrusu şu; Başak Dizer Tatlıtuğ spor yaparken sağ elinin serçe parmağını kırdı. Ameliyata gerek duyulmadı. 3 hafta için atel takıldı. Başak, İstanbul’a döndü.
(Kaynak: aksam.com.tr)
Başak Dizer'e nazar değdi! Talihsiz kaza...
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a nazar değdi. Dizer, Bodrum tatili sırasında parmağını kırdı.
27.06.2020 16:44 Magazin