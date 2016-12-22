Başak Dizer'in yeni yıl dileği

Magazin - 23 Aralık 2016 03:00

Başak Dizer sessizliğini bozdu!

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Başak Dizer, yeni yıla eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte yeni açtığı mağazasında gireceklerini belirtti. Ünlü stilist, 2017'den beklentileriyle ilgili soruya, "Bir şey istemiyorum. Tek dileğim barış" dedi.