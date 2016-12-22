Başak Dizer'in yeni yıl dileği

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda, spor salonuna girerken objektife takıldı.

Magazin - 23 Aralık 2016 03:00
Başak Dizer'in yeni yıl dileği
Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Başak Dizer, yeni yıla eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikte yeni açtığı mağazasında gireceklerini belirtti. Ünlü stilist, 2017'den beklentileriyle ilgili soruya, "Bir şey istemiyorum. Tek dileğim barış" dedi.


Başak Dizer sessizliğini bozdu!

Başak Dizer sessizliğini bozdu!
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