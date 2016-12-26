Başak Sayan'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

4,5 aylık hamile olan Başak Sayan, ikizlerinin cinsiyetini açıkladı.

Magazin - 27 Aralık 2016 07:00
Başak Sayan'ın ikizlerinin cinsiyeti belli oldu
Ekonomist Murat Vardal'la evli olan Başak Sayan, bebek heyecanı giderek artıyor. Hamileliğinin 18. haftasına giren Sayan, son rutin kontrol muayenesinde ikiz bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.


İki bebeğinin de erkek olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle anlattı;

"Aslında gönlümde yatan bir kız bir erkek bebekti. Biri ultrason kontrollerinde kendini hep gizledi, o yüzden de kız sanıyorduk. Ama olsun, önemli olan sağlıkları tabii. Yakında üç erkekle birlikte yaşamaya başlayacağım."

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Başak Sayan ikiz bebek bekliyor

Başak Sayan ikiz bebek bekliyor
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