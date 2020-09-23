Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği!

Ekranların sevilen dizisi Bay Yanlış'ın setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yapım şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi.

23.09.2020 17:00 Dizi Galeri

Bay Yanlış dizisinin setinde koronavirüs paniği! Dizi setinde çalışan bir kişinin ağabeyinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası set çalışanının karantinaya alındığı açıklandı. Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bay Yanlış setinde kostüm asistanı olarak görev yapmakta olan çalışma arkadaşımızın ağabeyinin Kovid-19 testi pozitif çıkması dolayısıyla kendisi karantinaya alınmıştır. Bu dönemde setimizde alınan tüm önlemlere titizlikle devam edilmiş ve tüm oyuncularımızın, set ekibimizin Kovid-19 testleri yenilenmiştir. Karantinada olan arkadaşımızın testinin de negatif olarak sonuçlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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