"Bay Yanlış" Göcek'te!

“Bay Yanlış”ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde; Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür’ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek’e gidecekler. Bölümde sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür’ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek’in nefes kesen manzarası eşlik edecek.Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaristliğini Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği “Bay Yanlış”, beğeni toplayacak 3. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.