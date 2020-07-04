'Bay Yanlış' mahkemelik oldu!

Can Yaman ve Özge Gürel'i paylaştığı 'Bay Yanlış' dizisi Fox TV'de ekrana gelmeye başladı. Kanal D, Fox TV'de yayınlanan projeyle ilgili mahkemeye başvurdu. Kanal yönetimi Bay Yanlış dizisinin yapımcısı Gold Film'in patronu Faruk Turgut'un projeyi ilk olarak kendilerine getirdiğini, birlikte uzun süre hazırlık yaptıklarını ancak sözleşmenin yapılacağı gün ise projeyi FOX'a götürdüğünü öne sürerek tazminat davası açmıştı.TV 100'de yer alan habere göre; Bu dava kapsamında Kanal D cuma günü yapılan yayının durdurulması için İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.Mahkeme arada herhangi bir sözleşme olmamasını da göz önüne alarak yayın durdurma ve tedbir talebini reddetti.