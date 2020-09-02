'Bay Yanlış'a sürpriz transfer!

Tolga Gürdağ karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Serhat Parıl, dizinin bu hafta yayınlanacak 10. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.Özgür’ün (Can Yaman) kuzeni olan Tolga Gürdağ, hırslı, takıntılı ve politik tavırlarıyla öne çıkacak. Çocukluğundan beri kendisine rakip olarak gördüğü Özgür’ü alt etmek için elinde geleni yapacak.Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Eylül Cuma saat 20:00’de FOX’ta.