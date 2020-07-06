'Bay Yanlış'ı durdurmak için ikinci başvuru!

'Bay Yanlış' mahkemelik oldu!

Önceki hafta İstanbul Adliyesi 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran kanal, FOX’ta yayınlanan Bay Yanlış dizisi için ihtiyati tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme talebi yerine bulmayarak reddetti.Kanal D 2 Temmuz’da bu kez 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. “Bay Yanlış” dizisinin yapım şirketi Gold Film’e ayrıca 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açan kanalın talebi bir kez daha reddetti. Mahkeme tedbir kararının ancak yapılacak mahkeme sonrası kanalın haklılığının ispatı durumuna alınabileceğine hükmetti.Konuyla ilgili Gold Film'in sahibi Faruk Turgut, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:“Birileri işi gücü bırakmış, yayın durdurma kararı almak için uğraşıyorlar. 2’de olmadı bir de 17’de şanslarını denemek istemişler. Bu seferde olmadı. Benim bildiğim kanunlar her mahkemede aynıdır. Yine de siz bilirsiniz. Denemeye devam”