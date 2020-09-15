Son zamanların dikkat çeken ismi Cemre Gümeli, güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra güzel sesiyle de dikkat çekti.
Gümeli, Bay Yanlış dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile söylediği şarkı ile müziğe olan yeteneğini de gözler önüne serdi.
Sözü ve müziği Can Ozan’a ait Öyle Kolay Aşık Olmam isimli şarkıyı seslendiren ikilinin performansı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
'Bay Yanlış'ın Deniz'i sesiyle büyüledi!
Bay Yanlış dizisinin güzel oyuncusu Cemre Gümeli, dizinin yayınlanan son bölümünde sesiyle beğeni topladı. Rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile birlikte söylediği Öyle Kolay Aşık Olmam şarkısının videosu binlerce beğeni aldı.
15.09.2020 13:36 Magazin