'Bay Yanlış'ın Deniz'i sesiyle büyüledi!

Son zamanların dikkat çeken ismi Cemre Gümeli, güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra güzel sesiyle de dikkat çekti.Gümeli, Bay Yanlış dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile söylediği şarkı ile müziğe olan yeteneğini de gözler önüne serdi.Sözü ve müziği Can Ozan’a ait Öyle Kolay Aşık Olmam isimli şarkıyı seslendiren ikilinin performansı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.