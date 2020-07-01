Can Yaman ile Özge Gürel'in başrollerinde yer aldığı "Bay Yanlış"ın 2. bölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
İşte Bay Yanlış'ın 2.bölüm konusu:
Ezgi, yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır. Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi için de farklı sonuçları olacaktır.
'Bay Yanlış'ın ikinci bölümünde neler olacak?
3 Temmuz Cuma saat 20.00’de yayınlanacak “Bay Yanlış” dizisinin 2. bölüm detayları belli oldu.
01.07.2020 17:20 Dizi Galeri