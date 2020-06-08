Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı “Bay Yanlış”ın ilk tanıtımı yayınlandı.Büyük bir merakla beklenen “Bay Yanlış”ın konusu ise şöyle; Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?Aşk mı, mantık mı?Ya ikisi arasında kalırsan...Hangisini seçersin?Kadınlar aşkı mı yanlış yaşıyor?Yanlış adamlara mı aşık oluyor?