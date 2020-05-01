"Bay Yanlış"ın kadrosu tamamlandı!

Can Yaman şimdi de tangoya başladı!

Can Yaman ile Özge Gürel "Bay Yanlış"ta hangi karakterlere hayat verecek?

Yakında FOX izleyicisiyle buluşacak dizinin başrollerini sevilen oyuncular Can Yaman ile Özge Gürelpaylaşırken dizide; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungargibi birbirinden başarılı isimler de yer alacak.Çekimleri çok yakında İstanbul’da başlayacak olan romantik komedide Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?Şimdiden yaza damga vurmaya hazırlanan “Bay Yanlış” için hazırlıklar son hız devam ediyor.