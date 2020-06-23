"Bay Yanlış'tan bir tanıtım daha geldi!

"Bay Yanlış" dizisinin afişi yayınlandı!

'Bay Yanlış'ın ilk tanıtımı yayınlandı!

Başrolleri Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı 'Bay Yanlış' isimli dizinin 1. bölüm 3. tanıtım videosu yayınlandı. Dizi 26 Haziran Cuma günü ilk bölümüyle ekranda olacak.Yaz sezonunun merakla beklenen romantik komedisinde Can Yaman ve Özge Gürel ikilisine; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Ecem Karavus, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek “Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?