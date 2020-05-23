Bayram sofrasında kan şekeri dengesine dikkat!

Ramazan aynın koronavirüs salgını döneminde olması bizleri hem hareketsiz bıraktı, hem de beslenme alışkanlıklarımızı etkiledi. Değişen alışveriş alışkanlıklarımız hazır gıda tüketimini azaltsa da, evde pişirdiklerimiz çok da masum olmadı. Tüketici alışveriş verilerinde evde kaldığımız ilk hafta maya birinci sırada yer alırken bisküvi, tatlı ve kuruyemiş ikinci haftanın şampiyonu oldu. Tabii makarna ve un da takip eden diğer alışveriş ürünleri oldu. Kısaca evlerde kaldığımız sürede beslenme alışkanlıklarımız konusunda bir çoğumuz sağlıksız seçimler yaptı.Ramazan Bayramı bu yıl sevdiklerimizle dolu kalabalık sofralardan uzak olacak. Çekirdek ailemizle ya da belki tek başımıza soframızı kurup, yemeğimizi yiyeceğiz. Yine de ailemizin tüm bireyleri için soframızda dikkat edeceğimiz konu kan şekeri dengemizi korumak olmalı. Yani sağlıklı besin seçimlerden oluşan yemekler hazırlamalıyız.Bayram sabahı kahvaltıdan itibaren hafif besinler tüketmemizi öneren Dr. Murat Berksoy, oruç sürecinden çıkan metabolizmamıza yüklenmeden, sık ama azar azar öğünler ile beslenmemizi öneriyor. ‘’Glisemik indeksi düşük, kan şekeri dengemizi bozmayacak tercihler yapmalıyız. Sebze ağırlıklı beslenmeli ve yeşilliklerden bolca tüketmeliyiz,’’ şeklinde önerilerde bulunan Dr. Murat Berksoy, kan şekeri dengesinin insülin direnci için de olumlu bir destek olacağını ve kilo vermemizi kolaylaştıracağını belirtiyor.Karbonhidrat ve protein dengesine de dikkat etmemizi tavsiye ediyor ve probiyotik-prebiyotik konusunda da doğru ürünler tüketmemizi öneriyor. Hazır yoğurt yerine ev yapımı yoğurt ve kefir bu anlamda tüketmemiz gereken diğer faydalı besinler.Biz hep yediklerimize odaklanırken, içtiklerimizi göz ardı ediyoruz. Kilo vermek için başvuran hastaların çoğu aslında içtiklerinden kilo alıyor. Meyve suları, asitli içecekler, meyveli sodalar bizi serinletirken vücudumuza kalori yüklemesi yapıyor. Ayrıca kan şekerinde iniş çıkış yaparak, metabolizmamızı olumsuz etkiliyor. Önceliğimizin su olması gerektiğini belirten Dr. Murat Berksoy ayran ve bitki çaylarını da öneriyor. Ancak su hariç tüm diğer içeceklerin de sınırlı miktarda olması gerektiğini belirtiyor.Ramazan boyunca evlerde hareketsiz kaldık. Beslenmenin yanı sıra fiziksel hareketliliğin de kan şekeri dengesine destek olduğu ve insülin direncini azalttığı biliniyor. Normale göre hareketsiz kaldığımız bu dönemde özellikle Bayram tatlıları ile kalori miktarını artırma ihtimalini de düşünürsek, daha fazla hareket etmemiz gerekiyor. Metabolizmayı hızlandırmak için egzersizi öneren Dr. Murat Berksoy, yapılacak egzersizlerin de yaş, güç ve kondisyona uygun olarak tercih edilmesini öneriyor.