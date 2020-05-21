Bayramda tatlılarla sosyal mesafenizi koruyun

Ziyaretlerin kısıtlı olduğu, evde kaldığımız için hareketin azaldığı ve fazla yemek yeme eğilimine girebileceğimiz bu günlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Uzun saatler aç kalınan Ramazan ayı sona erdiğinde bol kalorili gıdalarla bezenmiş gösterişli bayram sofraları hazırlamak yerine; sağlıklı yiyeceklerden oluşan menülere yönelmek, özellikle de tatlı tüketimini sınırlandırmak önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Nihan Yakut, bayramda sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş için tavsiyelerde bulundu.Ramazan ayı boyunca oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık sonrası, bayram sabahı genellikle börekli, ballı, kaymaklı kahvaltılar ile yeni döneme ani bir giriş yapılmaktadır. Bayram kahvaltısını bu sürecin burukluğunun acısını çıkarmak için mükellef sofralarla yapmak çok da uygun değildir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, uzun süreli açlıkların olduğu bu aydan çıkışın hafif besinlerle olması ve normal beslenmeye ağır adımlarla dönülmesi gerekliliğidir. Sağlıklı gıdalarla şık sofralar hazırlamak, tüm aile üyelerine hem fiziksel hem de psikolojik açıdan iyi gelecektir. Günü daha az gıda ve daha sık öğünle dengelemek durumu kolaylaştıracaktır.Kahvaltıda; kızartmalar, basit şeker içeren besinler, sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etler, börek, hamur işleri kesinlikle yer almamalıdır. Kahvaltı tabağında olmazsa olmazlardan; domates, salatalık, maydanoz, dereotu, taze nane, roka gibi sebzelere daha fazla yer verilmelidir. Kahvaltı ekmeği beyaz ekmek yerine, tam buğday veya çavdar olmalıdır. Aynı zamanda diğer ana öğünleri de hafif geçirmeli, iyi bir kan şekeri dengesi sağlamak ve sağlık sorunları yaşamamak için bir öğünde yüksek miktarda besin tüketmekten kaçınılmalıdır. Sindirim sistemi problemleri yaşamamak için, sofrada kalınan süre daha uzun tutulmalı, yavaş yenmeli ve çok çiğnenmelidir. Rahat ve kolay sindirim için; sebze, meyve ve kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinlere öğünlerde daha çok yer verilmelidir. Ayrıca günlük su tüketiminin diğer içecekler ile (kahve, çay, meyve suyu vb.) dengeli olması gerekmektedir.Bayramların değişmez ritüelleri olan ikramlıklar, ev halkı için de olsa, mutlaka hazırlanacaktır. Fakat Ramazan ayındaki oruç dönemi, bayramda fazla tüketilen her besinin kilo artışı olarak geri döneceğine işaret etmektedir. Bu nedenle bayram tabaklarında mümkün olduğunca hafif yiyecekler yer almalıdır. Şeker içeriği yüksek tatlılar, hamur işleri ve şerbetli besinlerin yerine,sütlü tatlılar, taze ve kuru meyveler tercih edilmelidir. Ancak bu seçimleri yaparken dahi porsiyon kontrolü iyi yapılmalıdır. Aşırıya kaçılmamalı, küçük miktarlarda tüketilmelidir. Çikolata ve tatlı tüketimini dengelemek, aynı zamanda kan şekerini de dengede tutmak demektir.Bu dönem özellikle Ramazan boyunca oruç tutan veya kilo verme sürecinde olan kişiler için bir fırsatken, aynı zamanda kilo alımı için de riskli bir dönemdir. Diyetlere tam uyum önemlidir.Fiziksel aktivitelerin kısıtlı olduğu bu dönemde ev içerisinde daha hareketli olmalı, ev egzersizleri yapmalı ve beden yavaş yavaş yeni beslenme stiline alıştırılmalıdır.Malzemeler;1 litre yarım yağlı süt,8 yemek kaşığı irmik,4 yemek kaşığı Hindistan cevizi şekeri,2 yemek kaşığı bal,1 paket vanilya,1 yemek kaşığı gül suyu,½ yemek kaşığı ayçiçek yağı.Üstü için;Ceviz (her bir dilim için yarım),Tarçın.Yapılışı:Süt, şeker, irmik ve balı tencereye koyarak kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan ve kıvam aldıktan sonra, vanilya, gülsuyu ve yağı ilave edin. Geniş bir cam kaba aktarın. Ilıdıktan sonra buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Servis yaparken üzerine tarçın ve ceviz ekleyin. 10/1 dilimi 110 kaloridir. Afiyet olsun…