Bedük'ten festival tadında yeni şarkı: "Ankara'nın Delisi"

8 Mayıs’ta yayımladığı “Push The Button” şarkısıyla dinleyenlere bolca enerji aşılayan başarılı sanatçı Bedük, yeni şarkısı “Ankara'nın Delisi”ni müzikseverlerin beğenisine sundu. 12 Haziran’da yayımlanacak yeni albümü “Intergalactic”te de yer alacak şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Bedük’e ait.

29.05.2020 12:54 Kültür-Sanat

Bedük'ten festival tadında yeni şarkı: "Ankara'nın Delisi" Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, dinleyenlerin yerinde duramayacağı yeni şarkısı “Ankara’nın Delisi” ile, canlı konserlere özlem duyulan bu süreçte müzikseverlerin evine festival enerjisini getiriyor.

16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümünü 12 Haziran’da müzik severlerin beğenisine sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.


"Ankara'nın Delisi" Şarkı Sözleri

Ankara’nın delisi gibiyim, nereden düştük dermiş gibi

Kafadan kilidini kaldır gel, dönelim burda derviş gibi

Ayıp olmazsa kendine dön, kendini yeniden bulmuş gibi

Şişenin dibi seni gördüyse, sallanalım gel sarhoş gibi

Ankara’nın delisi gibiyim, denizim yok ama aslan gibi

Toplandık mı kıyamet, döneriz burda ayyaş gibi

Aslına baksan sen gibiyim, dinmek bilmez rüzgar gibi

köz burda, alev alsak, zıplayalım gel yanmış gibi

Ankara’nın rengi gri, ahalisi de benim gibi

Biraz buruk, biraz deli ama dinmek bilmez rüzgar gibi

Sanma “bebe” ‘den ibaret, asaletim seymen gibi

Toplandık mı kıyamet, zıplayalım gel yanmış gibi
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