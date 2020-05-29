Bedük'ten festival tadında yeni şarkı: "Ankara'nın Delisi"

Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, dinleyenlerin yerinde duramayacağı yeni şarkısı “Ankara’nın Delisi” ile, canlı konserlere özlem duyulan bu süreçte müzikseverlerin evine festival enerjisini getiriyor.16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümünü 12 Haziran’da müzik severlerin beğenisine sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.Ankara’nın delisi gibiyim, nereden düştük dermiş gibiKafadan kilidini kaldır gel, dönelim burda derviş gibiAyıp olmazsa kendine dön, kendini yeniden bulmuş gibiŞişenin dibi seni gördüyse, sallanalım gel sarhoş gibiAnkara’nın delisi gibiyim, denizim yok ama aslan gibiToplandık mı kıyamet, döneriz burda ayyaş gibiAslına baksan sen gibiyim, dinmek bilmez rüzgar gibiköz burda, alev alsak, zıplayalım gel yanmış gibiAnkara’nın rengi gri, ahalisi de benim gibiBiraz buruk, biraz deli ama dinmek bilmez rüzgar gibiSanma “bebe” ‘den ibaret, asaletim seymen gibiToplandık mı kıyamet, zıplayalım gel yanmış gibi