Bedük'ten geri sayım...

Sevilen sanatçı Bedük, 2007 yılında yayımlanan ve ilk Bedük albümü olan Even Better – Çok Kişilikli Gösteri’den beri ilk kez hem Türkçe hem İngilizce şarkılarının yer aldığı yeni albümü “Intergalactic” için de çıkış tarihini müjdeledi: 12 Haziran 2020.Londra’da kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.Yorumcu, söz yazarı, besteci ve aranjör kimliğiyle başarılı projelere imza atan Bedük, yeni albümü Intergalactic’i şu sözlerle anlattı: “Albüm sanki 10 farklı sanatçının en iyi albümlerinden alınmış gibi, her parçanın tarzı, tavrı, söz dünyası ve bakış açısı birbirinden oldukça farklı. Bu dönem, yaratıcılığımın en yüksek noktasında hissediyorum kendimi ve bu yüzden müziğimi tek bir müzikal ve sanatsal dünyaya sıkıştırmak istemiyorum.Albümün tarzını soranlara “ Bedük Müziği “ diyorum. Her parça temelinde dans müziği, ama apayrı pencerelerden bakıyorlar. Albümden tam keyif almak için baştan sona dinlemenizi tavsiye ederim”.