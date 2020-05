Bedük'ün Shazam başarısı!

Yaptığı projelerle adından söz ettiren ve her çalışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Bedük, merakla ve heyecanla beklenen yeni albümü "Intergalactic"ten ilk şarkısı "Push The Button"ı 8 Mayıs’ta müzikseverlerin beğenisine sundu. Sevilen sanatçı Bedük, 2007 yılında yayımlanan ve ilk Bedük albümü olan Even Better – Çok Kişilikli Gösteri’den beri ilk kez hem Türkçe hem İngilizce şarkılarının yer aldığı yeni albümü "Intergalactic” için de 12 Haziran tarihini müjdeledi.