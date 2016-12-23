Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in oyun heyecanı

Kültür-Sanat - 23 Aralık 2016 17:00

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Galip Erdal’ın üstlendiği, başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı “Binde Bir Gecce Diyalogları” ile yeni sezonda seyircisiyle buluşacak oyuncular afiş çekimi için Levent Özdemir’in objektifine poz verdi…İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan oyunun afiş çekimlerinde heyecanını gizleyemeyen başrol oyuncuları Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, “Yavaş yavaş geri sayım başladı. Provalarımızda hız kazandı. Seyirciyle buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Afiş için güzel bir fotoğraf çekimi yaptık. Heyecan içindeyiz” dediler.14 Ocak Cumartesi günü Zorlu PSM'de prömiyer yapacak olan yeni oyun “Binde Bir Gecce Diyalogları” için geri sayım başladı.