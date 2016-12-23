Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in oyun heyecanı

"Binde Bir Gecce Diyalogları" oyunu afiş çekimi için objektif karşısına geçtiler..

Kültür-Sanat - 23 Aralık 2016 17:00
Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in oyun heyecanı
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Galip Erdal’ın üstlendiği, başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı “Binde Bir Gecce Diyalogları” ile yeni sezonda seyircisiyle buluşacak oyuncular afiş çekimi için Levent Özdemir’in objektifine poz verdi…


İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan oyunun afiş çekimlerinde heyecanını gizleyemeyen başrol oyuncuları Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, “Yavaş yavaş geri sayım başladı. Provalarımızda hız kazandı. Seyirciyle buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Afiş için güzel bir fotoğraf çekimi yaptık. Heyecan içindeyiz” dediler.

14 Ocak Cumartesi günü Zorlu PSM'de prömiyer yapacak olan yeni oyun “Binde Bir Gecce Diyalogları” için geri sayım başladı.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KÜLTÜR-SANAT HABERLERİ

  • "Kapılar" 24 Aralık'ta aralanıyor!
  • "Kocamın Nişanlısı" izleyiciyle...
  • Yöntem ve Gürel aynı projede!
  • Sahnede asker selamı
  • "Sahnede ölmek istiyorum!"
  • Romantizm savaşı!
  • “Ahududu” 24 Aralık’ta başlıyor!
  • Moda ve sanat bir arada!
  • Efelerin türküleri yankılanacak
  • Kahraman Kurtarıcı Haydi oyunu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Damat adayından Hanife için şok iddia!
  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Dizisi bitiyor mu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
  • Emre Aydın: Tarkan bugün çıksaydı ‘Megastar’ olamazdı!
  • Aşkı için mücadele ediyor!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti!
  • Sertab Erener halka açıldı!
  • Bengü oyuncu mu oluyor?
Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?