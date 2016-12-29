Bu sezon dizi projesinde bulunmayan oyuncu, şu sıralar yeni tiyatro oyununa odaklanmış durumda.
Begüm Kütük'ün alışveriş turu
Güzel oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, önceki gün Kanyon’da objektife takıldı.Alışveriş - 30 Aralık 2016 04:00
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Begüm Kütük, tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları dolaştı. Güzel oyuncu daha sonra bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi.
Bu sezon dizi projesinde bulunmayan oyuncu, şu sıralar yeni tiyatro oyununa odaklanmış durumda.
Bu sezon dizi projesinde bulunmayan oyuncu, şu sıralar yeni tiyatro oyununa odaklanmış durumda.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Begüm Kütük
ALIŞVERİŞ HABERLERİ
- Set yorgunluğunu alış veriş ile atıyor..
- Melisa Aslı Pamuk sevgilisiyle alışverişte
- Ece Erken oğluyla alışverişte
- Yonca Evcimik alışveriş turunda!
- "Mutlu Yılbaşı Kartları" sizi bekliyor
- Ezgi Sertel ve Müge Ulusoy'un alışveriş sonrası keyfi
- Akmerkez’in buz pisti ünlü anneleri bir araya getirdi
- Kızı ile mağazaları gezdi!
- Erdal Özyağcılar'ın alışverişi
- Galleria'dan yeni yıla özel hediye yağmuru!