Begüm Kütük'ün alışveriş turu

Güzel oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, önceki gün Kanyon’da objektife takıldı.

Alışveriş - 30 Aralık 2016 04:00
Begüm Kütük'ün alışveriş turu
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Begüm Kütük, tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları dolaştı. Güzel oyuncu daha sonra bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi.


Bu sezon dizi projesinde bulunmayan oyuncu, şu sıralar yeni tiyatro oyununa odaklanmış durumda.
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Bağlantılar: Begüm Kütük

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