Begüm Kütük'ün alışveriş turu

Alışveriş - 30 Aralık 2016 04:00

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Begüm Kütük, tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları dolaştı. Güzel oyuncu daha sonra bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi.Bu sezon dizi projesinde bulunmayan oyuncu, şu sıralar yeni tiyatro oyununa odaklanmış durumda.