Begüm Öner'i kızdıran mesaj: "Niye öpüşüyorsunuz?"

Seksenler dizi setinde tanışarak nikah masasına oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, karantina sürecini çektikleri eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. İkili geçtiğimiz günlerde spor hareketi yaptıkları bir video yayınladı. Videoya birbirlerini öperek başlayan çiften Begüm Öner'e bir takipçisi "Lan Allah'ın sapığı! Niye öpüşüyorsunuz? Ramazan... Valla siz kesin Hristiyansınız" şeklinde bir mesaj gönderdi.Bu mesajı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşan Begüm Öner, "Yorumu size bırakıyorum" dedi. Oyuncunun bu sitemine takipçilerinden de destek geldi.