Belçim Bilgin: “Kim demiş insan tek başına dans edemez diye”

Koronavirüs salgını nedeniyle ev karantinasında olan ünlü isimler kendilerine yeni hobiler bulmaya başladı. Belçim Bilgin de dansa başladı. Ünlü oyuncu dans ederken çektiği videoyu “Kim demiş insan tek başına dans edemez diye” notuyla Instagram hesabından paylaştı.İşte o görüntüler: