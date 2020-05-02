Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Son dönemde yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmeyen, önce sunucusu olduğu programdan istifa eden ve ardında da ayrılık kararı alan Ece Erken ile Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor. Birbirine dava açan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu.Çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayan Benan Hanım, “Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var” ifadelerini kullandı.Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'e göndermede bulunduğu iddia edildi. Ayrıca Benan Hanım'ın, profilinde isminin yanına büyük harflerle 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da eklediği öne sürüldü.Mahmutyazıcıoğlu ise, "Hiçbir şeyi ekleyip çıkardığım yok Instagram açtığım günden beri adım soyadım yazıyor. Çocuklarımla olan resmi ve altına yazdığım yazıyı nerelere çektiniz gerçekten inanamıyorum" ifadelerini kullandı.(Kaynak: aksam.com.tr)