‘Benden Ne Olur’a sürpriz isim!

Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Belevi, başrolünde Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın yer aldığı ‘Benden Ne Olur’ sinema filmi kadrosuna dahil olan sürpriz isimlerden oldu. Oyunculuğuyla da gözleri üstüne çeviren Cem Belevi, yeni sinema filminde ‘Rockstar Efe’ rolüyle beyaz perdede olacak. Merakla beklenen ‘Benden Ne Olur’ sinem filminde ‘Rockstar Efe’ rolüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Cem Belevi, Hazal Kaya ve Enis Arıkan ile birlikte çektiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.