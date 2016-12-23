Bengü oyuncu mu oluyor?

Magazin - 24 Aralık 2016 02:00

Hande sorusu kaçırdı

Bengü: Halk plajında dikizleniyorum

Türk popunun zirvesindeki isimlerden olan Bengü, oyunculuğa göz kırptı. Bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, kendisine oyunculuk tekliflerinin geldiğini fakat değişik bir rol beklediğini belirtti. Göğüs dekolteli lacivert bir elbiseyle davete katılan Bengü, geccenin en şıkları arasındaydı.