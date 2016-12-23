Bengü oyuncu mu oluyor?
Ünlü popçu Bengü, önceki gün katıldığı bir davette basın karşısına geçti.
Magazin - 24 Aralık 2016 02:00
Türk popunun zirvesindeki isimlerden olan Bengü, oyunculuğa göz kırptı. Bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, kendisine oyunculuk tekliflerinin geldiğini fakat değişik bir rol beklediğini belirtti. Göğüs dekolteli lacivert bir elbiseyle davete katılan Bengü, geccenin en şıkları arasındaydı.
Hande sorusu kaçırdı
Bengü: Halk plajında dikizleniyorum
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.