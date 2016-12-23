Bengü oyuncu mu oluyor?

Ünlü popçu Bengü, önceki gün katıldığı bir davette basın karşısına geçti.

Magazin - 24 Aralık 2016 02:00
Bengü oyuncu mu oluyor?
Türk popunun zirvesindeki isimlerden olan Bengü, oyunculuğa göz kırptı. Bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı, kendisine oyunculuk tekliflerinin geldiğini fakat değişik bir rol beklediğini belirtti. Göğüs dekolteli lacivert bir elbiseyle davete katılan Bengü, geccenin en şıkları arasındaydı.

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