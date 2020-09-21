"Benim Adım Melek"te Melek hastalığını saklayabilecek mi?

23 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan “Benim Adım Melek”te bu hafta neler olacak?Alpay’ın sünnete gelmesiyle herkes şoke olurken Alpay, kendisinin davet edilmediği yerde oğlunun da işi olmadığını söyler. Nitekim Melek Halil’le zaman geçirmekten çocuklarıyla ilgilenmemektedir. Konaktaki gerginlik Melek’in fenalaşmasına sebep olur. Melek hastalığını saklamaya devam edebilecek midir?Alpay’ın tutuklanmasıyla Funda evi terk eder. Kenan intikam yolunda yürümeye hızla devam ederken Kadriye’nin göz koyduğu, Kenan’ın evi kime kısmet olacaktır? Mahmut ve Kadriye’nin çifte mutluluğuyla sevinen Karadağlarda eski günlerdeki gibi bir akşam planı yapılmaktadır.Çocukların anneleri ve dedeleri arasında köprü olma çalışmaları bu sefer başarılı olacak mıdır? Cumali Melekleri Halfeti’de gördüğünü ona söylemediği için kendisine kırılan dostunun gönlünü almaya niyetlenirken hapisten çıkan ve içinde yanan öfke ateşini harlayan Alpay nasıl bir yıkıma sebep olacaktır?Benim Adım Melek her Çarşamba günü yeni bölümleri ile saat 20.00'de TRT1'de.