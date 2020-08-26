Bensu Soral paylaştı: “Duştan sonra ben...”

Son olarak "İçerde" dizisinde boy Bensu Soral o günden sonra ekranlardan uzak kalmıştı. Organize İşler Sazan Sarmalı isimli sinema filminde rol alsa da dizilerden uzak kaldı. Ekrana neden ara verdiği bilinmeyen oyuncu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.Bensu Soral son olarak "Duştan sonra ben" notuyla bir video paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan güzel ismin videosu 600 binden fazla izlenme aldı.İşte o video: