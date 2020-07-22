Beren Saat duyurdu! Atiye'nin 3. sezon çekimleri başladı!

Atiye dizisinin 3. sezon çekimlerinin başladığını Beren Saat, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

22.07.2020 22:30 Dizi Galeri

Beren Saat duyurdu! Atiye'nin 3. sezon çekimleri başladı! Mehmet Günsür, Beren Saat, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un başrollerinde yer aldığı Atiye'nin ilk 2 sezon çekimleri tamamlanmış ve dizinin 1. sezonu Netflix'te yayınlanmıştı. Hakan Muhafız'da olduğu gibi 4 sezon planlanan dizinin 3. sezon çekimleri de başladı.

Beren Saat sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Yeni Ay’da başladık çekimlere, Atiye’nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye!“ dedi.

Saat ayrıca çekimlerden bir kaç fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

İşte o kareler:
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: