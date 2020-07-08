Beren Saat ile Esra Dermancıoğlu’ndan Sezen Aksu şarkısı...

Beren Saat ile Esra Dermancıoğlu'nun dostlukları birlikte rol aldıkları "Fatmagül'ün Suçu Ne?" isimli dizinin setinde başlamıştı. O günden beri birbirlerinden kopmayan ve sürekli görüşen ikili önceki gün yine bir araya geldi. Esra Dermacıoğlu, Beren Saat'le birlikte evde Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını söylerken çekilen görüntülerini Instagram'dan paylaştı.