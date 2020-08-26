Berfu Yenenler: "Saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var"
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu evliliği devam eden Berfu Yenenler, YouTube kanalı için çektiği videonun hazırlık sürecini de paylaştı. Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti.
26.08.2020 13:55 Magazin
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler açtığı Youtube kanalından özel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yenenler, son videosunda takipçilerini anne ve babasıyla tanıştırdı. Yenenler, videoda hazırlık sürecine de yer verdi ve "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi.