Bergüzar Korel, çileden çıktı: "Gerizekalılar..."

Bergüzar Korel, “Bir geccede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar yavaş ilerliyor” diyerek isyan etmişti.Bergüzar Korel’in bu çıkışına bazı sosyal medya kullanıcıları “madem o kadar üzülüyorsun sen tedavi ettir” diye tepki gösterdi. Oyuncu bu tepkilere “Bana laf sokana kadar bugünkü sigara ve kahve paranı bu yavrulara bağışla” yanıtını verdi.