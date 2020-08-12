Bergüzar Korel, “Bir geccede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar yavaş ilerliyor” diyerek isyan etmişti.
Bergüzar Korel’in bu çıkışına bazı sosyal medya kullanıcıları “madem o kadar üzülüyorsun sen tedavi ettir” diye tepki gösterdi. Oyuncu bu tepkilere “Bana laf sokana kadar bugünkü sigara ve kahve paranı bu yavrulara bağışla” yanıtını verdi.
Bergüzar Korel, çileden çıktı: "Gerizekalılar..."
Bergüzar Korel, çileden çıktı: “Madem o kadar üzülüyorsun tedavi ettirsene, TV’ye çıkıp para toplasana diyen gerizekalılar...”
12.08.2020 14:48 Magazin