Bergüzar Korel, çileden çıktı: "Gerizekalılar..."

Bergüzar Korel, çileden çıktı: “Madem o kadar üzülüyorsun tedavi ettirsene, TV’ye çıkıp para toplasana diyen gerizekalılar...”‬

12.08.2020 14:48 Magazin

Bergüzar Korel, çileden çıktı: "Gerizekalılar..." Bergüzar Korel, “Bir geccede kulüpler için milyonlar toplanırken çocukları yaşatmak için başlatılan kampanyalar yavaş ilerliyor” diyerek isyan etmişti.

Bergüzar Korel’in bu çıkışına bazı sosyal medya kullanıcıları “madem o kadar üzülüyorsun sen tedavi ettir” diye tepki gösterdi. Oyuncu bu tepkilere “Bana laf sokana kadar bugünkü sigara ve kahve paranı bu yavrulara bağışla” yanıtını verdi.

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