SMA hastaları için destek çağrısında bulunan Bergüzar Korel, duygu dolu videosunda, “Sizi üzmek istemiyorum… Ama lütfen sesimi duyun… Bu çocukların sesini duyun… Boğazı delik olduğu için sesi çıkmadan ağlayan o meleğin sesi olun. Sayın Fahrettin Koca’ya ve Sağlık Bakanlığı’na yalvarıyorum. SMA hastaları ilaçlarını alamıyor. Lütfen bu çocukların sesini duyun!” ifadelerine yer verdi.
İŞTE BERGÜZAR KOREL'İN O GÖRÜNTÜLERİ:
Bergüzar Korel gözyaşları içinde anlattı!
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istedi. Hak ettiği ilacı alamayan Umut Bebek, için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yalvaran Korel tüm video boyunca ağladı.
19.08.2020 16:40 Magazin