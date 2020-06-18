Halit Ergenç ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel, önceki gün Baltalimanı'nda görüntülendi.
İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel aracın arka koltuğunda otururken, Ergenç sıkışan trafikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"ORMAN KAÇKINI GİBİYİZ"
Karantina günlerinin evde çocukları ile geçtiğini söyleyen Ergenç "Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara gidip, dinlenmek için evden çıktık. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.
"İNANILMAZ BİR DUYGU"
Gazetecilere teşekkür eden Korel ise, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. (KAYNAK: haberturk.com)
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç yakalandı: "Orman kaçkını gibiyiz"
Oyuncu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel, önceki gün çocuklarıyla birlikte Baltalimanı'nda objektiflere yansıdı. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel, "Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. İnanılmaz bir duygu" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi
18.06.2020 16:18 Magazin