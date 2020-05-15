Berk Oktay'ın boşanma sevinci: "As bayrakları as..."

"Savaşçı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay, 4 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan boşandı. Oktay, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından, "Artık özgürüm. As as bayrakları" notuyla ilan etti. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı.Öte yandan Merve Şarapçıoğlu’nun, kalbini Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Adı oyuncu Celil Nalçakan’la anılan avukat ve iş insanının, köpeklerini götürdüğü veterinerde tanıştıkları ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü konuşuluyor.(Kaynak: aksam.com.tr)