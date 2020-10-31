Berkay: "Ben bu soruya düşer miyim?"

Özlem Ada Şahin 29'uncu yaşını önceki gün Yeniköy'de bir mekanda kutladı. Mekan çıkışı eşi Berkay'la birlikte kameralara poz veren Şahin, “Eşiniz ne hediye aldı?” sorusuna “Ben bu sene Berkay’dan da, arkadaşlarımdan da hediye yerine SMA hastası bir bebek için bağış yapmalarını istedim. Bir çocuğun hayatını kurtarmaktan daha güzel ne olabilir ki?” cevabını verdi.Berkay’a da “Özlem Hanım’ın doğum gününü kimler kutladı?” sorusu yöneltildi. “Özlem’i tanıyan herkes kutladı” diyen Berkay, “Aralarında Demet Akalın da var mıydı?” sorusuna ise yanıt vermedi: “Ben bu soruya düşer miyim? Değişik bir soru, düşmeyeceğim.”