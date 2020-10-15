Berkay ve Özlem “Pamir Bebek” için kolları sıvadılar...

Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ve Pamir bebeğin annesi Gözde Pekin ile birlikte instagram hesabından canlı yayın yaparak bağış kampanyasına destek oldu. Berkay’ın eşi Özlem ile yaptığı yayına sanatçı dostları da katılarak, Pamir bebeğin yanında olduklarını dile getirdiler. Yayında Pamir bebeğin annesi Gözde Pekin ile konuşan Berkay’ın eşi Özlem gözyaşlarına hakim olamadı.Popçu Berkay, Pamir bebeğin tedavisi için her şeye hazır olduğunu söyleyerek, “Ben her şey yaparım konser olsun ne gerekiyorsa... Elimden ne gelirse yardıma hazırım” dedi. Başarılı popçu iş dünyasından yakın arkadaşlarından da Pamir bebeğin tedavisi için bağış toplayacağının sözünü verdi.