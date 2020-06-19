Berkay'dan yeni şarkı: "Kırgınım ona"

“Taburcu”, “Lolita”, “Ömrümün Yarı Kalanı”, “Ele İnat”, “İzmirli”, “İnanırım”, “Gel Gel”, “Benim Hikayem”, “Sen Varsın”, “Ey Aşk”, “Yaz”, “Deliler” şarkılarıyla “Arabest” ve “İz” adını verdiği konsept albümünde yer alan şarkısıyla milyonların kalbini fetheden söz yazarı ve besteci Berkay, yeni şarkısı “Kırgınım Ona” ile yine adından sıkça söz ettirecek.Son olarak geçtiğimiz kış çıkardığı “İki Hece” ismini verdiği şarkısı ile karantina günlerinde bile uzun bir süre müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Berkay’ ın yeni şarkısı “Kırgınım Ona” nın sözü Mert Carim & Ece Ölçer, müziği Mert Carim, düzenlemesi ise Serkan Ölçer imzası taşıyor.